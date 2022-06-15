В Уфе увеличено время работы двух автобусных маршрутов, следующих через Сипайлово

После открытия обновленного парка «Кашкадан» жители начали массово жаловаться на то, что уехать оттуда после 22.00 практически невозможно, автобусов не хватает и в пиковые часы.

15 июня «Башавтотранс» объявил о том, что продлевает в вечернее время работу городских маршрутов №39 («Гагарина – ТСК "Пушкинский"») и №75 («"Амстар" – ТСК "Пушкинский"»).

Добавлены отправления по маршруту №75:

с остановки «Амстар» – в 22.00, 22.15, 22.30, 22.50, 23.10;

с остановки «Пушкинский» – в 23.00, 23.10, 23.25, 23.40, 0.00, 0.20.

Добавлены отправления по маршруту №39:

с остановки «Гагарина» – в 23.05, 23.25;

с остановки «ТСК «Пушкинский» – в 22.05, 22.20.