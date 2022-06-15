Мэр Уфы утвердил проект застройки квартала на проспекте Салавата Юлаева

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал проект застройки квартала на проспекте Салавата Юлаева, окруженного улицами Кирова, Подводника Родионова, Революционной и Владивостокской.
ufacity.info
В этом квартале снесут гаражи и неиспользуемые постройки, на освободившемся месте построят 27-этажный жилой дом с детсадом и парковкой.
В северной части квартала также расположится детсад, в центральной – культурно-досуговый центр. На Революционной планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с подземной парковкой.
Новых школ строить не будут, вместо этого запланирована реконструкция лицея №107 с увеличением численности учащихся.
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