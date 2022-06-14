Радий Хабиров отчитал чиновников за продажу алкоголя на сабантуях

14 июня на совещании в правительстве Радий Хабиров заявил, что в некоторых районах «сухой закон» не соблюдался: у него есть доказательства нарушений по крайней мере в двух районах.

Хабиров поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину провести проверку, лично обзвонить глав районов и потребовать с них объяснения.

Запрет на реализацию алкоголя действует с 2019 года и распространяется на весь муниципалитет на время проведения сабантуя.