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Радий Хабиров отчитал чиновников за продажу алкоголя на сабантуях

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В 2022 году сабантуи проходят поочередно во всех муниципалитетах Башкортостана с 27 мая по 18 июня. В дни проведения праздничных мероприятий продажа алкоголя запрещена.

14 июня на совещании в правительстве Радий Хабиров заявил, что в некоторых районах «сухой закон» не соблюдался: у него есть доказательства нарушений по крайней мере в двух районах.

Хабиров поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину провести проверку, лично обзвонить глав районов и потребовать с них объяснения.

Запрет на реализацию алкоголя действует с 2019 года и распространяется на весь муниципалитет на время проведения сабантуя.

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