В Уфе увеличат количество автобусных рейсов в Сипайлово

Такое решение глава республики принял в связи с тем, что значительно увеличилось количество запросов от населения, связанных с транспортной доступностью микрорайона Сипайлово: уехать оттуда после 22 часов очень сложно даже в будние дни.

«Такая просьба: на Кашкадан сейчас, по крайней мере, в летнее время люди будут ездить.

На фонтан посмотреть, гулять. Мне кажется, туда нужно увеличить количество рейсов. Вместе с городом отработайте, причем сделать это нужно прямо сегодня.

Соберитесь, примите решение, чтобы с завтрашнего дня уже поехали автобусы», – сказал Радий Хабиров.