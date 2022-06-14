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В Уфе увеличат количество автобусных рейсов в Сипайлово

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14 июня на совещании в правительстве республики Радий Хабиров поручил увеличить количество автобусов, проезжающих через обновленный парк «Кашкадан».

vk.com/radiyhabirov

Такое решение глава республики принял в связи с тем, что значительно увеличилось количество запросов от населения, связанных с транспортной доступностью микрорайона Сипайлово: уехать оттуда после 22 часов очень сложно даже в будние дни.

«Такая просьба: на Кашкадан сейчас, по крайней мере, в летнее время люди будут ездить.

На фонтан посмотреть, гулять. Мне кажется, туда нужно увеличить количество рейсов. Вместе с городом отработайте, причем сделать это нужно прямо сегодня.

Соберитесь, примите решение, чтобы с завтрашнего дня уже поехали автобусы», – сказал Радий Хабиров.

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