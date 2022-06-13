В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 13 по 19 июня 2022 года.
14 июня
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:
Комсомольская – 10, 12/1.
Бессонова – 8, 10, 12, 22, 23, 25, 27, 29/1.
Переулок Омский – 2, 4.
15 июня
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 22.00:
Мушникова – 9/3, 9/4, 11, 13/2, 13/3, 13/3а, 15/4.
16-17 июня
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 21.30 16 июня до 5.00 17 июня:
Проезд Лесной – 3.
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