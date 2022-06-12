18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Радий Хабиров поздравил уфимцев с Днем города

Поделиться:

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях обратился к жителям столицы республики.

vk.com/radiyhabirov

«Сегодня Уфа, наша любимая столица, отмечает день рождения. Поздравляем!!! Вместе с горожанами мы работаем над тем, чтобы город стал еще красивее и комфортнее.

А вот эту скульптуру куницы, символ Уфы, наши мастера вырезали из цельного дуба. Кстати, скоро вы ее увидите в одном из городских парков.

День России, День города Уфы и день рождения Салавата Юлаева встречаем в хорошем, рабочем настроении. Времена непростые, много вызовов. Но мы продолжаем работать, спокойно и уверенно идем вперед.

Через два года будем отмечать 450-летие Уфы. Подготовка к юбилею занимает не один год, мы разработали большую программу. Мы ремонтируем дороги, строим мосты, наводим порядок во дворах, в подъездах, домах, в учреждениях культуры. Мы начинаем новые крупные стройки», – написал Радий Хабиров.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: