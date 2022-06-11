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Владимир Путин назначил новых судей в Башкортостане

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11 июня пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов».

В соответствии с документом:

– Елена Оленичева назначена судьей Верховного суда республики Башкортостан;

– Эльмира Зиангирова назначена председателем Чишминского районного суда;

– Ольга Совина назначена заместителем председателя Кировского районного суда Уфы;

– Наталья Лялина назначена судьей Ленинского районного суда Уфы;

– Арсен Латыпов назначен судьей Октябрьского районного суда Уфы;

– Ирина Байбулатова назначена судьей Орджоникидзевского районного суда Уфы;

– Юлия Мельникова назначена судьей Советского районного суда Уфы;

– Тагир Карачурин назначен судьей Уфимского районного суда;

– Татьяна Биккинина назначена судьей Стерлитамакского городского суда.

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