Владимир Путин назначил новых судей в Башкортостане

11 июня пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов».
В соответствии с документом:
– Елена Оленичева назначена судьей Верховного суда республики Башкортостан;
– Эльмира Зиангирова назначена председателем Чишминского районного суда;
– Ольга Совина назначена заместителем председателя Кировского районного суда Уфы;
– Наталья Лялина назначена судьей Ленинского районного суда Уфы;
– Арсен Латыпов назначен судьей Октябрьского районного суда Уфы;
– Ирина Байбулатова назначена судьей Орджоникидзевского районного суда Уфы;
– Юлия Мельникова назначена судьей Советского районного суда Уфы;
– Тагир Карачурин назначен судьей Уфимского районного суда;
– Татьяна Биккинина назначена судьей Стерлитамакского городского суда.
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