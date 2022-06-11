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В Уфе перекрыли участок проспекта Салавата Юлаева и несколько парковок

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Администрация Уфы предупреждает о временных ограничениях движения транспорта. В ближайшие дни стоит ждать усиления пробок на одной из наиболее загруженных дорог в городе.

ufacity.info

До 20.00 14 июня будет перекрыт участок дороги на проспекте Салавата Юлаева: на одной из полос будут укладывать асфальт.

Работы проводятся в рамках реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.

Также с 22.00 11 июня до 12.00 12 июня в связи с проведением в городе праздничных мероприятий закрываются парковки на площади Салавата Юлаева и на верхней площадке Монумента Дружбы со стороны улицы Октябрьской революции.

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