В Уфе перекрыли участок проспекта Салавата Юлаева и несколько парковок

До 20.00 14 июня будет перекрыт участок дороги на проспекте Салавата Юлаева: на одной из полос будут укладывать асфальт.

Работы проводятся в рамках реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.

Также с 22.00 11 июня до 12.00 12 июня в связи с проведением в городе праздничных мероприятий закрываются парковки на площади Салавата Юлаева и на верхней площадке Монумента Дружбы со стороны улицы Октябрьской революции.