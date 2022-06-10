В Уфе началось строительство новой дороги

«Начали строительство дороги по улице Высотной протяженностью более 700 метров на четыре полосы движения.

Продолжаем реконструкцию участка дороги по улице Рабкоров от улицы Высотной до улицы Степана Кувыкина. На этих объектах проектами также предусмотрено устройство велодорожек.

Стройка – это всегда неудобства, но временные. С 14 июня 2022 года до первого февраля 2023 года будет закрыто движение автотранспорта по проезжей части по двум полосам улицы Высотной на перекрестках улиц Кавказской, Некрасова, а также в районе дома № 10/2 по улице Высотной.

Прошу набраться терпения и заранее выбирать альтернативные маршруты движения», – написал Ратмир Мавлиев.