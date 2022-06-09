Усадьбу Бухартовских в Уфе снова выставят на торги

Ранее на сайте Российского аукционного дома появилась информация о том, что уфимская компания ООО «Стром» купила усадьба Бухартовских за 5 700 001 рубль. Девятого июня стало известно, что компания так и не подписала контракт.

Точная причина отказа неизвестна. Администрация города может попытаться заставить компанию подписать договор через суд, но на это уйдет много времени, так что усадьбу снова выставят на торги одним лотом.

Усадьба Бухартовских состоит из двух зданий – главного дома и флигеля, оба расположены на улице Аксакова (Аксакова, 48 и 48/1).

Общая площадь помещений – 1,2 квадратных километра, здания, построенные 120 лет назад, находятся в аварийном состоянии.

В 2019 году флигель пытались сдать с условием реставрации, но желающих не нашлось.

В марте 2020 года в здании начался пожар, была практически уничтожена кровля и сильно поврежден второй этаж. Сразу после пожара в мэрии Уфы заявили, что памятник не собираются сносить: его продадут одним лотом с аукциона с условием реставрации.