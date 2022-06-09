В парламенте Башкортостана поддержали законопроект об отмене признания независимости Литвы

Законопроект внес депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. По его мнению, постановление является незаконным, так как принято неконституционным органом и с нарушением статей Конституции СССР, не было проведения референдума и установления переходного периода.

«Внесенный в Госдуму законопроект об отмене признания независимости Литвы как минимум заслуживает изучения. Тема особенно актуальна на фоне того, что именно бывшие наши прибалтийские республики стали в последнее время, к сожалению, одним из основных центров тиражирования русофобии. Недавний скандал с решением Рижской думы о сносе памятника советским воинам-освободителям Латвии яркий тому пример.

Если лидеры отдельных государств в своем стремлении разжечь ненависть к нашей стране легко отказываются от истории своей собственной и перечеркивают историю мировую, они должны быть готовы к взвешенным симметричным ответам. Детальное изучение исторических документов – тот минимум, в каком могут выразиться эти ответы. А если поднять и обнародовать эти документы, то мир увидит, что нынешняя независимость не только Литвы, но и ряда других государств, пропагандирующих антироссийские настроения, действительно, весьма условна.

С Прибалтикой в принципе не все так просто. Да и рвущаяся в НАТО Финляндия, кстати, ранее тоже была в составе России. Если начать копать архивы, может всплыть много любопытных фактов. Будет что вспомнить и предъявить. Конечно, никто этого делать не будет. Но в плане восстановления исторической правды, отстаивания справедливости тема весьма интересна», – написал Рустам Ишмухаметов.