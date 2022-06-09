В Уфе перекроют улицу Жукова

С 12.00 до 24.00 12 июня будет полностью перекрыта улица Жукова на участке от Академика Королева до Баязита Бикбая.

В это время изменится движение общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.

12 июня состоится техническое открытие парка «Кашкадан» после реконструкции. С 15.00 пройдут чемпионат республики по пляжному волейболу, соревнования по футболу, стритболу, будут представлены танцевальный рэп и рейв-фестивали.

В 21.30 начнет работать основная площадка – шоу-программа «Два шага до…». Она будет состоять из двух частей – легенды и мифы «Кашкадана» и «Уфа – город бесконечного развития». Яркими моментами шоу станут презентация главного символа 450-летия Уфы – куницы и открытие крупнейшего в Башкортостане мультимедийного светомузыкального фонтана.

Хедлайнерами вечера станут популярные российские группы «На-на» и «Дабро».

Завершится мероприятие в парке «Кашкадан» праздничным фейерверком.