Полная программа мероприятий на 12 июня в Уфе

Три основных проекта празднования: фестивали «Уфа-праздничная» на улице Ленина, «Два шага до…» в парке «Кашкадан» и «Праздник активного долголетия» в парке имени Мажита Гафури.

«Уфа-праздничная»

Фестиваль начнется в 10 утра. Уличные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Уфы представят свои программы: трюки на мачте «Цветочного корабля», спектакли, пантомимы и цирковые номера. Парад завершится конкурсом на лучший костюм.

Также можно будет посетить мастер-классы по войлоку и дереву, современному танцу, посмотреть показательные выступления спортсменов и сдать нормативы ГТО. Будут организованы игры для детей, фотозоны, выставки художников и ретро автомобилей.

Также состоится презентация молодежных субкультур, современных танцев, военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, будут работать творческая мастерская и точка профориентации для молодых людей, пройдет открытый чемпионат города по мас-рестлингу.

В сквере Ленина пройдет выставка лучших скульптур из дерева, отобранных по итогам конкурса «Форма изгиба». У фонтана «Семь девушек» организуют этнозону.

«Праздник активного долголетия»

С 11.00 до 15.00 состоится фестиваль для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В первой половине дня гостей мероприятия ждет «Зарядка со звездой», акция «10 000 шагов по парку», спартакиада по пяти видам спорта, турнир по борьбе корэш на Кубок Администрации Уфы и турнир по шашкам и шахматам для лиц старше 55 лет. Также в парке будут организованы различные точки активности.

В 15.00 пройдет концерт коллективов Городского культурно-досугового центра.

«Два шага до…»

Мероприятия стартуют в 15.00.

Днем в программе – чемпионат республики по пляжному волейболу, соревнования по футболу, стритболу, танцевальный, рэп и рейв-фестивали.

В 21.30 начнет работать основная площадка – шоу-программа «Два шага до…». Она будет состоять из двух частей – легенды и мифы «Кашкадана» и «Уфа – город бесконечного развития». Яркими моментами шоу станут презентация главного символа 450-летия Уфы – куницы и открытие крупнейшего в Башкортостане мультимедийного светомузыкального фонтана.

Хедлайнерами вечера станут популярные российские группы «На-на» и «Дабро».

Завершится мероприятие в парке «Кашкадан» праздничным фейерверком.