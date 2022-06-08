Башкортостан направит бизнес-миссию в ЛНР

«Сегодня с главой Луганской Народной Республики Леонидом Ивановичем Пасечником обсудили сотрудничество Башкортостана и ЛНР.

Планируем возрождать промышленную, экономическую интеграцию с предприятиями Луганской Народной Республики. Будем развивать совместные проекты, работать над тем, чтобы производители ЛНР зашли на наш рынок. В наших планах – и гуманитарное сотрудничество в сферах науки, образования, культуры. Убежден, что эта работа будет успешной и результативной.

Конечно, сейчас для нас главное – помочь вернуть нормальную жизнь на эту израненную землю. Я благодарю всех жителей Башкортостана, руководителей наших предприятий, которые продолжают собирать гуманитарную помощь и стройматериалы. Благодарю тех, кто приезжает сюда по зову сердца – помогать, ремонтировать, восстанавливать, лечить людей.

С республиками Донбасса нас связывает общее прошлое. И в годы Великой Отечественной войны, и после нее самые сложные испытания мы проходили вместе, бок о бок. Остаемся верными нашей дружбе и сейчас и обязательно передадим ее будущим поколениям», – написал Радий Хабиров в соцсетях.