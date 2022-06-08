Какие мероприятия пройдут 12 июня в центре Уфы?

12 июня улица Ленина станет пешеходной: здесь состоится фестиваль «Уфа-праздничная». На пересечении с улицей Пушкина установят сцену, уличные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Уфы представят свои программы.

Можно будет посетить мастер-классы по войлоку и дереву, современному танцу, посмотреть показательные выступления спортсменов и сдать нормативы ГТО. Будут организованы игры для детей, фотозоны, выставки художников и ретро автомобилей.

Также состоится презентация молодежных субкультур, современных танцев, военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, будут работать творческая мастерская и точка профориентации для молодых людей, состоится открытый чемпионат города по мас-рестлингу.

В сквере Ленина пройдет выставка лучших скульптур из дерева, отобранных по итогам конкурса «Форма изгиба». У фонтана «Семь девушек» организуют этнозону.

В центре Уфы на День города перекроют несколько улиц