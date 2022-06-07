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Мэрия Уфы изымет у собственников многоквартирные дома в трех районах

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На сайте администрации Уфы появились документы об изъятии для муниципальных нужд сразу нескольких земельных участков.

Всего планируют изъять четыре участка, а также все расположенные на них жилые и нежилые помещения по следующим адресам:

– Гоголя, 55/1 (Ленинский район) – признан «аварийным и подлежащим реконструкции»;

– Лесозаводская, 14а (Ленинский район) – признан «аварийным и подлежащим сносу»;

– Гоголя, 22 (Кировский район) – признан «аварийным и подлежащим реконструкции»;

– Сосновская, 44А (Калининский район) – признан «аварийным и подлежащим сносу».

Собственников этих домов переселят или уже переселили в новое жилье.

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