Мэрия Уфы изымет у собственников многоквартирные дома в трех районах

Всего планируют изъять четыре участка, а также все расположенные на них жилые и нежилые помещения по следующим адресам:

– Гоголя, 55/1 (Ленинский район) – признан «аварийным и подлежащим реконструкции»;

– Лесозаводская, 14а (Ленинский район) – признан «аварийным и подлежащим сносу»;

– Гоголя, 22 (Кировский район) – признан «аварийным и подлежащим реконструкции»;

– Сосновская, 44А (Калининский район) – признан «аварийным и подлежащим сносу».

Собственников этих домов переселят или уже переселили в новое жилье.