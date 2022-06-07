Как будут работать больницы и поликлиники Башкортостана 11-13 июня?

Работа поликлиник будет организована в следующем режиме:

– 11 июня – по графику субботы (с 8.00 до 17.00), прием вызовов (в том числе неотложных) – до 16.00;

– 12 июня – праздничный день;

– 13 июня – по графику субботы (с 8.00 до 17.00), прием вызовов (в том числе неотложных) – до 16.00.

Привиться от Covid-19 можно будет 11 и 13 июня с 8.00 до 17.00.

В эти дни будет обеспечена круглосуточная работа подразделений, оказывающих специализированную помощь в условиях стационара пациентам с Covid-19.

Также будет создан резерв коек и запас лекарств, будет обеспечено оказание неотложной стоматологической помощи, усилен контроль над работой бригад скорой медицинской помощи, травмпунктов и приемно-диагностических отделений, дежурных служб медицинских организаций.