Как будут работать больницы и поликлиники Башкортостана 11-13 июня?

Минздрав Башкортостана опубликовал график работы медицинских организаций в период выходных дней 11-13 июня.
Работа поликлиник будет организована в следующем режиме:
– 11 июня – по графику субботы (с 8.00 до 17.00), прием вызовов (в том числе неотложных) – до 16.00;
– 12 июня – праздничный день;
– 13 июня – по графику субботы (с 8.00 до 17.00), прием вызовов (в том числе неотложных) – до 16.00.
Привиться от Covid-19 можно будет 11 и 13 июня с 8.00 до 17.00.
В эти дни будет обеспечена круглосуточная работа подразделений, оказывающих специализированную помощь в условиях стационара пациентам с Covid-19.
Также будет создан резерв коек и запас лекарств, будет обеспечено оказание неотложной стоматологической помощи, усилен контроль над работой бригад скорой медицинской помощи, травмпунктов и приемно-диагностических отделений, дежурных служб медицинских организаций.
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