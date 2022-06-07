18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане медик обвиняется в махинациях с ковидными выплатами

Поделиться:

Скандал в центральной больнице Иглинского района: 37-летний медик предстанет перед судом.

По версии ФСБ, сотрудник Иглинской ЦРБ в период с декабря 2021 по январь 2022 года вносил заведомо ложные сведения в карточки вызова бригад скорой помощи.

Накручивая таким образом статистику выездов к несуществующим пациентам с новой коронавирусной инфекцией, медик получал за каждого из них премию от Фонда социального страхования.

Всего, по мнению следствия, таким образом он оформил на себя около 20 ложных выездов и заработал более 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщают местные СМИ, к накрутке статистики причастны и другие сотрудники больницы, а один из них пытался дать взятку сотрудникам МВД.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: