Башкортостан отправил еще 59 тонн груза гуманитарного груза в ДНР и ЛНР

Сегодня, шестого июня 2022 года, в 10.00 с парковки возле конгресс-холла «Тортау» в Уфе отправился в путь десятый гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую Народные Республики.
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Председатель госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров в соцсетях сообщил о том, что общий вес груза составит 59 тонн.
«В состав гуманитарного груза в этот раз вошли пиломатериалы, двери, стоматологическое оборудование, одежда и обувь, бутилированная вода.
Всего 10 гуманитарных колонн Башкортостана доставили более 1000 тонн гуманитарной помощи жителям братских республик», – написал Гумеров.
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