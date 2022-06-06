Стало известно, во сколько обходится Башкортостану содержание беженцев из Украины и ЛДНР

Регион полностью оплачивает размещение и питание переселенцев, включая уборку и дезинфекцию, вывоз и утилизацию мусора, смену постельного белья и средств гигиены и так далее.

Суточное размещение одного человека обходится в 1000 рублей, питание – еще в 450 рублей, сухой паек и вода – 180 рублей в сутки.

Кроме того, расходы республики включают перевозку людей до пунктов временного размещения на нескольких автобусах разных марок.

Как ожидается, всего Башкортостан сможет принять порядка 2,4 тысячи беженцев.