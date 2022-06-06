Стало известно, во сколько обходится Башкортостану содержание беженцев из Украины и ЛДНР

На портале правовой информации опубликован документ за подписью премьер-министра правительства республики Андрея Назарова об утверждении порядка организации временного размещения в регионе вынужденных переселенцев.
vk.com/ratmir.mavliev
Регион полностью оплачивает размещение и питание переселенцев, включая уборку и дезинфекцию, вывоз и утилизацию мусора, смену постельного белья и средств гигиены и так далее.
Суточное размещение одного человека обходится в 1000 рублей, питание – еще в 450 рублей, сухой паек и вода – 180 рублей в сутки.
Кроме того, расходы республики включают перевозку людей до пунктов временного размещения на нескольких автобусах разных марок.
Как ожидается, всего Башкортостан сможет принять порядка 2,4 тысячи беженцев.
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