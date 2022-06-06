Сгоревшую в 2020 году усадьбу Бухартовских в Уфе продали за 5,7 млн рублей

Усадьба Бухартовских (Аксакова, 48) состоит из двух зданий – главного дома и флигеля, оба расположены на улице Аксакова. В 2019 году флигель пытались сдать с условием реставрации, но желающих не нашлось.

Сразу после пожара в мэрии Уфы заявили, что памятник не собираются сносить: его продадут одним лотом с аукциона с условием реставрации.

На сайте Российского аукционного дома появилась информация о том, что уфимская компания ООО «Стром» купила усадьба Бухартовских за 5 700 001 рубль.

Общая площадь помещений – 1,2 квадратных километра, здания, построенные 120 лет назад, находятся в аварийном состоянии.