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Сгоревшую в 2020 году усадьбу Бухартовских в Уфе продали за 5,7 млн рублей

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В марте 2020 года в памятнике архитектуры «Усадьба Бухартовских» начался пожар, была практически уничтожена кровля и сильно поврежден второй этаж.

Фото: Андрей Раздорских

Усадьба Бухартовских (Аксакова, 48) состоит из двух зданий – главного дома и флигеля, оба расположены на улице Аксакова. В 2019 году флигель пытались сдать с условием реставрации, но желающих не нашлось.

Сразу после пожара в мэрии Уфы заявили, что памятник не собираются сносить: его продадут одним лотом с аукциона с условием реставрации.

На сайте Российского аукционного дома появилась информация о том, что уфимская компания ООО «Стром» купила усадьба Бухартовских за 5 700 001 рубль.

Общая площадь помещений – 1,2 квадратных километра, здания, построенные 120 лет назад, находятся в аварийном состоянии.

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