В Башкортостане зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

«С начала года продолжается положительная динамика спада заболеваемости. За последние 30 дней заболеваемость снизилась на 67% и в последние семь дней отмечается небольшой рост на пять процентов», – сообщил Рахматуллин.

С начала июня в Башкортостане фиксировали 86-99 новых случаев заражения Covid-19 и 1-5 случаев смерти из-за осложнений болезни ежедневно. На прошлой неделе в республике было приостановлено действие масочного режима.

Почти 572 тыс. человек уже ревакцинировались от коронавируса, всего вакцинацию прошли более 2,5 млн человек. На сегодняшний день Башкортостан занимает первое место по темпам вакцинации среди всех субъектов РФ.