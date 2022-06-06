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В Башкортостане зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

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Шестого июня на совещании в правительстве республики глава Минздрава Айрат Рахматуллин рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

«С начала года продолжается положительная динамика спада заболеваемости. За последние 30 дней заболеваемость снизилась на 67% и в последние семь дней отмечается небольшой рост на пять процентов», – сообщил Рахматуллин.

С начала июня в Башкортостане фиксировали 86-99 новых случаев заражения Covid-19 и 1-5 случаев смерти из-за осложнений болезни ежедневно. На прошлой неделе в республике было приостановлено действие масочного режима.

Почти 572 тыс. человек уже ревакцинировались от коронавируса, всего вакцинацию прошли более 2,5 млн человек. На сегодняшний день Башкортостан занимает первое место по темпам вакцинации среди всех субъектов РФ.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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