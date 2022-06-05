Андрей Назаров: «Россия не просто выстояла перед санкциями, она сделала уверенный шаг вперед»

«Удивительное латинское слово "sanctio". Смысловое значение его одновременно и "одобрение", и "запрет".

Вводя санкции, Запад намеревался запретить нам еду, одежду, в общем… дышать свободно. А в итоге негласно дал одобрение… на наше внутреннее развитие.

Еще с конца 90-х российские компании попадали в "черный список" за то, что занимались наукой: развивали космическую, энергетическую, атомную промышленности. Спустя десять лет эти запреты американцы сняли! Оказалось, их космонавтика не может существовать без наших разработок.

А дальше - больше. Санкции за:

Присоединение Крыма.

Якобы имевшие место кибератаки против США и ЕС.

Оказание поддержки законному правительству Сирии.

Продажу товаров в КНДР, Иран и Сирию.

Оказание поддержки законному правительству Венесуэлы.

Независимость Ливии.



И это я привел в пример лишь самые громкие эпизоды.

Против России до 24 февраля было введено 2 754 санкций, а после – 7 802. Итого – 10 556. Это почти в три раза больше, чем у Ирана (около 3,6 тыс. санкций) и почти вчетверо больше, чем у Сирии (около 2,6 тыс. санкций).

Инициаторы рассчитывали вызвать в нашей стране финансово-экономический и общественно-политический коллапс. Били мощными залпами. Вопреки всем международным договоренностям заблокировали золотовалютные резервы и платежную систему SWIFT.

Россия не просто выстояла. Она сделала уверенный шаг вперёд. В нашей республике также запущен механизм противодействия санкциям, который уже испытан на прочность и работает на полную мощность.

Что было нами сделано:

– Запущен Центр импортозамещения и импортоснабжения.

Мы компенсируем затраты, связанные с хранением грузов в морских портах и логистических хабах, а также частично возмещаем издержки на приобретение импортного сырья, запасных частей и оборудования.

– Для поддержки сельского агропромышленного комплекса предусмотрены субсидии на приобретение семян, средств химизации, техники и оборудования.

Над чем мы работаем сейчас:

– Предусматриваем реализацию в Зауралье 76 проектов почти на 175 млрд рублей: сельское хозяйство, туризм, промышленность, металлургический и энергетический спектры, перерабатывающая сфера, инфраструктура.

– Строительство железнодорожной линии "Сибай – Подольск – Новорудная".

– Создание международной платформы "Уфимский диалог", куда войдут представители бизнеса и политики из разных стран, включая европейские.

– Открытие в Уфе рабочего офиса Энергетического клуба ШОС и проведению первой встречи платформы "Уфимского диалога" по вопросам обеспечения энергетической безопасности.

И я уверен, что список наших проектов будет расти. Есть все ресурсы, желание и вдохновение. Над российской экономикой сформирован прочный защитный купол от санкционных ударов – и все это нашими общими усилиями», – написал Андрей Назаров в соцсетях.