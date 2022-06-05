Андрей Назаров: «Россия не просто выстояла перед санкциями, она сделала уверенный шаг вперед»

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров поразмышлял на тему введения западными странами санкций в отношении России и того, достигли ли они желаемого для инициаторов результата.
vk.com/agnazarov
«Удивительное латинское слово "sanctio". Смысловое значение его одновременно и "одобрение", и "запрет".
Вводя санкции, Запад намеревался запретить нам еду, одежду, в общем… дышать свободно. А в итоге негласно дал одобрение… на наше внутреннее развитие.
Еще с конца 90-х российские компании попадали в "черный список" за то, что занимались наукой: развивали космическую, энергетическую, атомную промышленности. Спустя десять лет эти запреты американцы сняли! Оказалось, их космонавтика не может существовать без наших разработок.
А дальше - больше. Санкции за:
- Присоединение Крыма.
- Якобы имевшие место кибератаки против США и ЕС.
- Оказание поддержки законному правительству Сирии.
- Продажу товаров в КНДР, Иран и Сирию.
- Оказание поддержки законному правительству Венесуэлы.
- Независимость Ливии.
И это я привел в пример лишь самые громкие эпизоды.
Против России до 24 февраля было введено 2 754 санкций, а после – 7 802. Итого – 10 556. Это почти в три раза больше, чем у Ирана (около 3,6 тыс. санкций) и почти вчетверо больше, чем у Сирии (около 2,6 тыс. санкций).
Инициаторы рассчитывали вызвать в нашей стране финансово-экономический и общественно-политический коллапс. Били мощными залпами. Вопреки всем международным договоренностям заблокировали золотовалютные резервы и платежную систему SWIFT.
Россия не просто выстояла. Она сделала уверенный шаг вперёд. В нашей республике также запущен механизм противодействия санкциям, который уже испытан на прочность и работает на полную мощность.
Что было нами сделано:
– Запущен Центр импортозамещения и импортоснабжения.
Мы компенсируем затраты, связанные с хранением грузов в морских портах и логистических хабах, а также частично возмещаем издержки на приобретение импортного сырья, запасных частей и оборудования.
– Для поддержки сельского агропромышленного комплекса предусмотрены субсидии на приобретение семян, средств химизации, техники и оборудования.
Над чем мы работаем сейчас:
– Предусматриваем реализацию в Зауралье 76 проектов почти на 175 млрд рублей: сельское хозяйство, туризм, промышленность, металлургический и энергетический спектры, перерабатывающая сфера, инфраструктура.
– Строительство железнодорожной линии "Сибай – Подольск – Новорудная".
– Создание международной платформы "Уфимский диалог", куда войдут представители бизнеса и политики из разных стран, включая европейские.
– Открытие в Уфе рабочего офиса Энергетического клуба ШОС и проведению первой встречи платформы "Уфимского диалога" по вопросам обеспечения энергетической безопасности.
И я уверен, что список наших проектов будет расти. Есть все ресурсы, желание и вдохновение. Над российской экономикой сформирован прочный защитный купол от санкционных ударов – и все это нашими общими усилиями», – написал Андрей Назаров в соцсетях.
Комментарии (0)