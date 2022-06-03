В Уфе снова остановят движение трамваев по бульвару Ибрагимова

«Для производства работ по ремонту дорожного полотна 4 июня 2022 года будет закрыто движение трамваев по бульвару Ибрагимова по маршрутам № 1 "Железнодорожный вокзал – Санаторий «Зеленая роща" и №10 "Железнодорожный вокзал – Госцирк".

Ремонтные работы будут выполняться при благоприятных условиях. Уфимцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с производством работ, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями», – говорится в сообщении мэрии.

Ранее мы писали о том, что администрация Уфы установила новые тарифы на проезд в городском электротранспорте: он подорожал сразу на восемь рублей.