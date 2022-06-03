В Башкортостане снова резко подешевели овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (4,7%) и вареная колбаса (3,4%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на молоко (1,3%), сухие молочные смеси для детского питания (1,2%), баранину, рыбу, маргарин, свеклу и яблоки (по 1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего подешевели овощи: огурцы (17%), помидоры (15,1%), капуста (5,1%), морковь (5,4%). Также подешевели яйца (8%), вермишель (1,4%) и детские фруктовые консервы (1,3%).