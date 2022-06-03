В Башкортостане ожидаются ливни с грозами и град

«После дождливого мая период без осадков в начале календарного лета выдался коротким. В предстоящие выходные дни территория республики вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов.

Поэтому в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, днем четвертого июня в отдельных районах республики ливни, град. Ветер при грозах порывистый до сильного. Температура воздуха днем при натекании облачности и дождях понизится до +18, +23°, ночью ожидается в пределах +9, +15°.

В начале следующей недели характер погоды в республике существенно не изменится», – говорится в сообщении Башгидромета.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра, в субботу и воскресенье будут идти дожди при температуре до +21° и +22° соответственно.