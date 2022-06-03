Мэр Уфы Ратмир Мавлиев высказался о судьбе недостроенной мечети «Ар-Рахим»

«Я вместе с вами по этому вопросу сопереживаю и желаю, чтобы этот объект достроился. Другой вопрос: что я могу сделать, что вы можете сделать? Думаем, тот, кто инициировал этот проект, должен подключиться и содействовать его завершению. Нужно искать инвесторов, мы готовы оказать содействие.

Самое главное, чтобы новые такие объекты не появлялись. Мы не должны превратиться в столицу недостроев. Надо четко это понимать, так как сейчас начато множество новых проектов», – цитирует Мавлиева агентство «Башинформ».

Мечеть «Ар-Рахим» начали строить еще в 2007 году, по планам она должна была стать одной из крупнейших в России и Европе. В 2020 году пошла речь о том, что проект завершат к 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие Уфы.