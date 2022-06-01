Стало известно, когда пройдут выпускные вечера в Башкортостане

Торжественное вручение аттестатов одиннадцатиклассникам состоится 25 июня 2022 года.

Единый день выпускного вечера у девятиклассников каждый муниципалитет определяет самостоятельно в зависимости от дат проведения государственной итоговой аттестации.

В 2022 году в Республике Башкортостан заканчивают школу более чем 16,5 тысяч одиннадцатиклассников, девятый класс – более 42,4 тысяч школьников.

По состоянию на первое июня 2022 года девятиклассники уже сдали иностранные языки, математику и обществознание. Сегодня школьники сдают экзамены по истории, физике, биологии и химии, седьмого и восьмого июня – русский язык, 10 июня – родной язык, 15 июня – биология, информатика и ИКТ, география, химия. Завершается основной период ГИА – девятью экзаменами по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии – 22 июня.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по второе июля. Одиннадцатиклассники Башкортостана сдали экзамены по географии, литературе, химии, русскому языку, следующий экзамен пройдет уже завтра, второго июня, по математике (профильный уровень) и третьего июня по математике (базовый уровень).