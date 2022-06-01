В Уфе открылись официальные пляжи

Сегодня состоялось открытие официальных пляжей. Планировалось, что их будет 10, но, как сообщает мэрия города, из-за подъема уровня Белой некоторые пока не удалось оборудовать.

В зонах отдыха проведены дезинфекция и обработка от клещей, до 21 мая было очищено от мусора дно во всех водоемах.

На всех пляжах будут дежурить спасатели. МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей. В местах, где купаться нельзя, установлены соответствующие указатели.

По прогнозу Гидрометцентра, первого и второго июня в Уфе будет солнечно, воздух прогреется до +23° и +26° в дневное время соответственно. С субботы и далее температура чуть снизится до +20-22°, каждый день обещают дожди.