В Уфе открылись официальные пляжи

Купальный сезон-2022 в Уфе официально стартует сегодня, первого июня. Вода прогреется еще нескоро, но пляжи уже начали работу.
ufacity.info
Сегодня состоялось открытие официальных пляжей. Планировалось, что их будет 10, но, как сообщает мэрия города, из-за подъема уровня Белой некоторые пока не удалось оборудовать.
В зонах отдыха проведены дезинфекция и обработка от клещей, до 21 мая было очищено от мусора дно во всех водоемах.
На всех пляжах будут дежурить спасатели. МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей. В местах, где купаться нельзя, установлены соответствующие указатели.
По прогнозу Гидрометцентра, первого и второго июня в Уфе будет солнечно, воздух прогреется до +23° и +26° в дневное время соответственно. С субботы и далее температура чуть снизится до +20-22°, каждый день обещают дожди.
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