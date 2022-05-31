Уроженец Одесской области назначен начальником Контрольного управления главы Башкортостана

31 мая глава Башкортостана Радий Хабиров объявил о том, что Контрольное управление возглавит 45-летний Александр Линкевич, ранее работавший заместителем руководителя ведомства.

«Александра Линкевича вы все знаете, он уже не первый год работает в Контрольном управлении. Человек компетентный и принципиальный», – прокомментировал назначение Радий Хабиров.

Александр Линкевич родился в 1977 году в селе Новоукраинка Одесской области. Окончил Уфимский юридический институт МВД России.

Работал преподавателем Уфимского юридического института МВД России, был начальником кафедры криминологии и психологии, врио начальника кафедры управления в органах внутренних дел, возглавлял управления в органах внутренних дел.