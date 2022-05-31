36-летний Дамир Галиуллин назначен заместителем мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Вопросы привлечения инвестиций, потребительского рынка и туризма отныне будет курировать 36-летний Дамир Галиуллин.

«У него хороший опыт, работал заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана», – сообщил Ратмир Мавлиев.

Дамир Галиуллин родился в Нефтекамске, окончил БашГУ по специальности «финансы и кредит», доучивался в БАГСУ на «государственном и муниципальном управлении».

Занимался предпринимательской деятельностью, руководил коммерческими организациями, преподавал в нефтекамском филиале БашГУ. Заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики республики был назначен в прошлом году.