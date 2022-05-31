В Башкортостане поднимут плату за вывоз мусора

Поднимутся тарифы и на вывоз мусора: в Башкортостане жители многоквартирных домов в среднем будут платить 82,39 рублей в месяц с человека (сейчас – 80,01 рубля).

Тариф для жителей частных домов составит 83,67 рубля в месяц с человека (сейчас – 81,26 рубля).

Ранее премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров заявил, что в этом году в республике начнется процесс создания отходоперерабатывающей промышленности. В планах – модернизация и строительство мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов, внедрение раздельного сбора мусора.