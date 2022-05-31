18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане поднимут плату за вывоз мусора

Поделиться:

Первого июля в стране подорожают все коммунальные услуги. Это плановое повышение цен, оно регулируется государством.

Поднимутся тарифы и на вывоз мусора: в Башкортостане жители многоквартирных домов в среднем будут платить 82,39 рублей в месяц с человека (сейчас – 80,01 рубля).

Тариф для жителей частных домов составит 83,67 рубля в месяц с человека (сейчас – 81,26 рубля).

Ранее премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров заявил, что в этом году в республике начнется процесс создания отходоперерабатывающей промышленности. В планах – модернизация и строительство мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов, внедрение раздельного сбора мусора.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: