Башкортостан в 2022 году потратит 1 млрд рублей на обновление дворов

«В рабочих поездках по Уфе и другим городам республики всегда стараюсь смотреть, как реализуется программа "Башкирские дворики".

Есть более удачные примеры, есть менее удачные – но каждый раз я убеждаюсь в том, что решение ее разработать было правильным и своевременным. Мы преображаем убитые, унылые дворы, которые не ремонтировались годами и даже десятками лет, и создаем для жителей очень необходимую для них зону комфорта, игр и прогулок.

Поделюсь планами на 2022 год. Несмотря на сложности, выделяем на программу 1 млрд рублей (на 300 млн больше, чем в прошлом году). Условия софинансирования прежние – 94% из бюджета республики, не менее 5% – из муниципального бюджета, не менее 1% – средства жителей.

Всего планируем благоустроить 200 дворов в 21 городе и 7 сельских районах (в прошлом году – 140). А это – 170 тыс. кв.м асфальтового покрытия дворовых проездов, 4550 парковочных мест, 165 детских и спортивных площадок с безопасным покрытием. А еще скамейки, урны, освещение, озеленение, тротуары – все проекты разрабатывались с учетом пожеланий жителей.

Сейчас - активная фаза работ во дворах, которые вошли в программу на этот год. Завершить планируем до 1 сентября. Идем в графике», – написал Радий Хабиров.