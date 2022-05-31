Минсельхоз Башкортостана: «Ожидаем, что в этом году будет хороший урожай»

«Влага в почве есть, в течение недели или десяти дней посевные работы мы завершим. То, что за две недели выпала двухмесячная норма осадков, в целом считаем некритичным.

Настроения нормальные, ожидаем, что в этом году будет хороший урожай», – сообщил 31 мая на совещании в правительстве и.о. министра сельского хозяйства республики Рамил Нуриахметов.

В 2021 году засуха уничтожила 200 тыс. гектаров посевов в Башкортостане. Так или иначе пострадали 300 тыс. из 2,5 млн га засеянных площадей, в 41 муниципалитете был введен режим ЧС.