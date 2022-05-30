Какие законы вступят в силу в Башкортостане в июне?

– Пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ повысятся на 10%.

– С восьмого июня жителей будут информировать о возможности получения положенных им льгот и пособий.

– Появится особый паспорт болельщика, без которого нельзя будет купить билеты на некоторые мероприятия. Оформить его можно будет на портале госуслуг, причем нарушителям общественного порядка в паспорте могут отказать.

– Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличится в 10 раз – до 30 тыс. рублей для граждан, если нарушение привело к пожару – придется выплатить от 50 до 60 тыс. рублей. Штрафы для должностных лиц и юрлиц также повысят.

– Купить охотничье оружие теперь можно будет только если вам исполнился 21 год (раньше – 18 лет). Жителям с судимостью лицензию выдавать не будут.

– Лимит платежей по каско и ОСАГО, которые не нужно будет подтверждать идентификацией личности, составит 40 тыс. рублей (раньше – 15 тыс. рублей).

– При выполнении денежных операций можно будет подтверждать личность водительскими правами.

– Тяжелобольных детей можно будет лечить препаратами офф-лейбл, если они включены в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи.