На разработку оформления туристского центра Уфы потратят до 1,2 млн рублей

Аукцион пройдет третьего июня, исполнитель должен выполнить условия контракта до 29 июня. Максимальная сумма контракта – 1,2 млн рублей.

Контракт включает:

– уточнение границ туристского центра Уфы площадью не более 100 га;

– ретроспективный анализ территории, фотофиксацию ее нынешнего состояния;

– разработку карт-схем, зон активности (существующих и будущих) и функционального зонирования территории, карт транспортной, пешеходной и велосипедной инфраструктур;

– разработку предложений по обустройству информационных табличек, указателей, знаков и так далее;

– разработку эскизов новых вывесок, предложений по подсветке зданий, установке малых архитектурных форм, фотозон и смотровых площадок, по устройству уличной инфраструктуры, оснащению городских площадок и так далее;

– составление сметы работ.