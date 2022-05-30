В Башкортостане отменили региональные штрафы за нарушение масочного режима

«Эта норма была установлена нами практически в начале пандемии. В свое время она была принята, чтобы помешать стремительному распространению вируса. Тогда у нас было мало информации о новом коронавирусе, а вакцин не было вообще. Масштаб проблемы, к сожалению, осознавали не все. Штрафы побудили часть граждан к более ответственному поведению по отношению к себе и окружающим», – рассказал спикер парламента Константин Толкачев.

Норма отменяется, «чтобы не создавать излишнее административное давление на граждан и бизнес», так как вскоре появилась аналогичная статья в федеральном законодательстве (20.6.1 КоАП).

Так что соблюдение масочного режима по-прежнему обязательно и за его нарушение по-прежнему могут оштрафовать.