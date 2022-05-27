В школах и детсадах Башкортостана детей будут кормить яблоками, выращенными в республике

«Мы проводим большую работу для того, чтобы в школах и детсадах республики кормили нашими, местными продуктами. В том числе – овощами, фруктами, ягодами, выращенными в Башкортостане.

Центр питания, который является оператором школьного питания в 11 районах республики, с этого года будет поставлять из Чишминского плодоовощного питания яблоки в дошкольные и школьные учреждения.

Это фрукты из яблоневых садов, которые начали возрождать в районе благодаря инвестпроекту. В 2019 году по концессионному соглашению Чишминскому плодоовощному питомнику передали имущественный комплекс плодопитомнического совхоза.

Инвестпроект, включенный в 2021 году в перечень приоритетных, предполагает закладку садов интенсивного и суперинтенсивного типа. Современные технологии позволяют получать максимальный урожай в короткие сроки.

Из 100 га яблоневых садов, которые здесь должны появиться по проекту, заложено уже 80. Сумма инвестиций на сегодня – 84,4 млн рублей. В планах до 2034 года – довести ее до 600 млн рублей. В будущем здесь намерены значительно расширить площади садов, кроме яблок, выращивать в них черноплодную рябину, малину, землянику, облепиху. Отличная альтернатива импортным ягодам и фруктам», – написал Радий Хабиров.