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В Уфе перекроют улицы Софьи Перовской и Тукаева

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Перекрытие двух участков проезжей части может осложнить ситуацию на дорогах в Кировском районе в пиковые часы.

28 мая с 9.00 до 20.00 будет полностью перекрыт участок улицы Тукаева от Карла Маркса до Советской.

Ограничения вводятся в связи с проведением международных соревнований по пожарно-спасательному спорту на кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка».

Кроме того, как сообщает «Уфаводоканал», до 30 июня будет ограничено движение по улице Софьи Перовской на участке от Авроры до жилого дома № 19/2 по Софьи Перовской.

На этом участке будет проводиться капитальный ремонт водопроводной сети.

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