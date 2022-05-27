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Главврач Республиканского онкодиспансера перешел в Горсовет Уфы

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Состав комиссии по науке, образованию, культуре, социальной политике и здравоохранению при Горсовете Уфы пополнился доктором наук Аделем Измайловым.

Адель Измайлов ранее возглавлял Республиканский онкодиспансер. Он выдвинулся от партии «Единая Россия» и получил мандат, оставшийся вакантным после ухода с должности Эльзы Акчулпановой.

Измайлов родился в 1975 году, окончил БГМУ в 1998 году, специальность – урология. Долгое время работал врачом, был заведующим отделением онкологии Клиники БГМУ и профессором кафедры урологии.

Доцент, врач высшей категории. Докторскую диссертацию защищал в области онкологии. У него на счету более 100 научных статей, два изобретения.

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