В Башкортостане резко упали цены на некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали: морковь (4,4%), лук (3,7%) и бананы (3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на говядину (2,9%), фруктовые детские консервы (2,3%), сыры (2,1%) и яблоки (1,9%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели капуста (13,4%), огурцы (12,1%), яйца (8%), картофель (3,4%), помидоры (3,5%) и свекла (2,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.