Уфимцам, лишившихся домов из-за реконструкции улицы Пугачева, предложат компенсацию

В мэрии подчеркивают, что «при реализации таких масштабных проектов снос отдельных строений неизбежен».

Изъятие производится в следующем порядке:

1. Производится оценка рыночной стоимости земли и строений на участке.

2. Собственник получает проект соглашения об изъятии имущества, в нем указана сумма компенсации, которую сможет получить в июне 2022 года.

3. Если собственник с условиями не согласен, через 90 дней УСРДИС может попытаться изъять участок через суд.

Реконструкция улицы Пугачева входит в крупный инфраструктурный проект комплексной застройки территории «Южные ворота». Дорожные работы разделены на два этапа: участок от Сочинской до Бельской – первый этап, от Бельской до транспортной развязки на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева – второй этап.