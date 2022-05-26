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Уфимцам, лишившихся домов из-за реконструкции улицы Пугачева, предложат компенсацию

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Проект реконструкции улицы Пугачева подразумевает расширение проезжей части и изъятие 59 земельных участков с последующим сносом частных жилых домов на них.

ufacity.info

В мэрии подчеркивают, что «при реализации таких масштабных проектов снос отдельных строений неизбежен».

Изъятие производится в следующем порядке:

1. Производится оценка рыночной стоимости земли и строений на участке.

2. Собственник получает проект соглашения об изъятии имущества, в нем указана сумма компенсации, которую сможет получить в июне 2022 года.

3. Если собственник с условиями не согласен, через 90 дней УСРДИС может попытаться изъять участок через суд.

Реконструкция улицы Пугачева входит в крупный инфраструктурный проект комплексной застройки территории «Южные ворота». Дорожные работы разделены на два этапа: участок от Сочинской до Бельской – первый этап, от Бельской до транспортной развязки на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева – второй этап.

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