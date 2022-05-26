В Башкортостан перестали поставлять вакцину «Спутник Лайт»

На очередном брифинге Минздрава по коронавирусу представители ведомства ответили на вопросы жителей.
В частности, жители интересовались, почему из пунктов вакцинации пропала однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
«В ближайший месяц поставки "Спутник Лайт" не ожидаются. В большей степени она разрабатывалась с целью достичь быстрого уровня иммунитета.
В Башкортостане имеются запасы вакцин, и сейчас ревакцинация производится имеющимися в наличии препаратами. Эпидемический порог сейчас достаточно низкий, поэтому лучше проводить ревакцинацию двухкомпонентной вакциной.
Напомним, что ревакцинация возможно всеми зарегистрированными на территории РФ препаратами», – ответили в Минздраве.
Комментарии (0)