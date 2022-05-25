На открытии парка «Кашкадан» публике представят маскота 450-летия Уфы

Администрация Уфы сообщает о том, что маскот 450-летия города будет впервые представлен публике 12 июня на официальном открытии обновленного парка «Кашкадан».

В прошлом году строительство и реконструкция объектов к 450-летию Уфы, которое будут праздновать в 2024 году, оценивалась в почти 50 млрд рублей. О том, что изменится в городе к тому времени, мы писали ранее.

Работы в парке велись с 2019 года. Концепция обновления включает в себя обустройство площадок для взрослых и детей: игровой зоны, скейт-парка, малой сцены и так далее. Была изменена конструкция самого озера, проведено озеленение территории, полностью изменилось освещение, установлен музыкальный фонтан. Радий Хабиров ранее сообщил о том, что в парке откроются рестораны, будут запущены катамараны и, возможно, даже появится яхт-клуб.