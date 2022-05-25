В Уфе предложили вернуть парку имени Ленина первоначальное название

Краевед Владимир Кучин предложил вернуть название парку – Ушаковский парк, в честь губернатора С.П. Ушакова, по приказу которого в 1867–1872 гг. был заложен первый большой общественный парк для отдыха горожан. Также он предложил восстановить историческую входную группу парка.

На собрании звучали предложения сохранить за парком статус мемориального (для этого придется отказаться от детской площадки и других развлекательных объектов) и высадить цветущие кустарники: сирень, акацию, шиповник. Все поступившие предложения занесены в протокол встречи и будут рассмотрены.

К парку примыкают Софьюшкина аллея, сквер имени Зии Нуриева, пешеходная зона улицы Ленина и аллея АртТерия, а также сквер Дома Государственного Собрания.