В Башкортостане снова выпадет снег

По прогнозу Башгидромета, сегодня, 23 мая, по республике пройдут дожди, ночью в северо-восточных районах – со снегом. Днем температура не поднимется выше +12°, ночью в некоторых районах опустится до -3°.

24 мая также ожидаются дожди, днем потеплеет до 13-18°, по юго-востоку – до 22°. 25 мая обещают дожди с грозами, местами град и температуру 12-17° днем.

21 мая в Абзелиловском и Белорецком районах Башкортостана выпал снег, погода больше напоминала февраль.