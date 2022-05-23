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В Башкортостане снова выпадет снег

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Эта весна точно запомнится жителям республики как одна из самых холодных за последние годы.

По прогнозу Башгидромета, сегодня, 23 мая, по республике пройдут дожди, ночью в северо-восточных районах – со снегом. Днем температура не поднимется выше +12°, ночью в некоторых районах опустится до -3°.

24 мая также ожидаются дожди, днем потеплеет до 13-18°, по юго-востоку – до 22°. 25 мая обещают дожди с грозами, местами град и температуру 12-17° днем.

21 мая в Абзелиловском и Белорецком районах Башкортостана выпал снег, погода больше напоминала февраль.

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