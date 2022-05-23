В Башкортостане замедлился рост цен на непродовольственные товары

В апреле годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился до 24,8% (против 26,5% в марте).

Нацбанк связывает это со снижением спроса на товары длительного пользования и укреплением рубля.

Так, в республике сократился спрос на подержанные автомобили, бытовую технику и электронику, что привело к замедлению их удорожания. Цены на пиломатериалы и некоторые виды мебели сдерживаются насыщением внутреннего рынка в связи с западными санкциями, которые закрыли многим компаниям возможности для поставки продукции на европейские рынки.

По-прежнему дорожают бытовая химия и косметика из-за роста затрат производителей на зарубежные упаковку и сырье и сокращение импортных поставок.

В целом региональная инфляция в апреле выросла с 19,5% до 20,1%. В том числе в сфере продовольствия – до 21,9%, услуг – до 11,1%. Это выше средней инфляции по стране (17,8%). По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к целевым 4% в 2024 году.