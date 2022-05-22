Холод и дожди: погода в Уфе 23-27 мая

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в обозримом будущем дожди будут каждый день, солнца будет мало, температура не поднимется выше +17°.

Понедельник, 23 мая: до +11°, облачно, небольшой дождь, в ночь на вторник – +3°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 24 мая: до +17°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +7°, дождь.

Среда, 25 мая: до +17°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +6°, дождь.

Четверг, 26 мая: до +16°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +5°, временами небольшой дождь.

Пятница, 27 мая: до +16°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +8°, дождь.