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Холод и дожди: погода в Уфе 23-27 мая

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Последняя неделя весны для уфимцев будет такой же промозглой и дождливой, как и предыдущие. Прогноз до следующих выходных.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в обозримом будущем дожди будут каждый день, солнца будет мало, температура не поднимется выше +17°.

Понедельник, 23 мая: до +11°, облачно, небольшой дождь, в ночь на вторник – +3°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 24 мая: до +17°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +7°, дождь.

Среда, 25 мая: до +17°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +6°, дождь.

Четверг, 26 мая: до +16°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +5°, временами небольшой дождь.

Пятница, 27 мая: до +16°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +8°, дождь.

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