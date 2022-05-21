Радий Хабиров пригласил жителей на открытие парка «Кашкадан»

«Пользуясь случаем, приглашаю жителей Уфы и республики 12 июня, в День города и в День России, на открытие парка "Кашкадан".

Это современный парк, здесь будет много интересного для детей и взрослых. Благоустраиваем песчаный пляж. Вода здесь качественная, можно купаться, мы каждый месяц сдаем в Роспотребнадзор анализы.

Работы на Кашкадане мы заканчиваем, здесь будет все освещено, в центре – музыкальный фонтан. Есть выходы на воду, планируем спустить катамараны. Ждем открытия ресторанов. Возможно, кто-то решится на яхт-клуб, мы это приветствуем.

Радуюсь и горжусь. Начинали мы этот парк с Ульфатом Мансуровичем», – подписал Радий Хабиров эти фото в соцсетях.