МЧС Башкортостана предупреждает о граде и сильном ветре

«21.05.2022 ночью по юго-востоку республики сильные дожди, местами грозы, днем град, в отдельных районах порывы ветра до 18 м/с. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м, по юго-востоку республики ухудшение видимости в дожде до 500-1000 м», – гласит объявление МЧС.

В ночь на субботу, 21 мая, в Уфе будет +6°, днем потеплеет до +11°. Дожди будут идти по крайней мере до вторника.

Ветер 18 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер может ломать ветки деревьев и некоторые конструкции, идти против него трудно, находиться на улице может быть опасно.